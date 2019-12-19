Глава МИД Японии намерен предметно обсудить с Лавровым вопрос о мирном договоре

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассчитывает на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обстоятельно обсудить вопрос заключения мирного договора и взаимодействие на международной арене.

"Хочу обстоятельно обсудить вопрос заключения мирного договора, - сказал он в четверг перед началом переговоров с российским коллегой. - А также хотелось бы поговорить о широком спектре двусторонних вопросов, включая наше сотрудничество на международной арене, с тем, чтобы раскрыть еще больше потенциал японско-российских отношений".

Япония готова обсудить перспективы расширения сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом, заявил Мотэги. "Что касается сферы борьбы с терроризмом, то мы бы хотели в дальнейшем обсудить, что именно мы можем делать в этой сфере, сотрудничая друг с другом", - отметил он.

Мотэги также поблагодарил Лаврова за теплые слова и соболезнования в связи с гибелью в Афганистане японского врача и главы неправительственной организации "Пешаварское общество" Тэцу Накамуры.

73-летний Накамура умер 4 декабря от ран, полученных при нападении в районе города Джалалабад (провинция Нангархар) на востоке Афганистана. Его автомобиль попал в засаду, устроенную неизвестными. Во время нападения были убиты находившиеся вместе с Накамурой пятеро местных жителей - сотрудник его организации, водитель и трое охранников.

Совместная деятельность

Япония позитивно оценивает ход выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на островах южной Курильской гряды. "Что касается совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, о которой договорились премьер-министр Синдзо Абэ и президент Владимир Путин, то после нашей ноябрьской встречи в городе Нагойя состоялись заседания экспертов, - отметил глава МИД Японии. - Я ценю тот факт, что продвигаются вперед консультации с целью последовательного выполнения договоренностей наших лидеров".

Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

По итогам визита президента России 15-16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с японским премьер-министром было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Это должно стать основой для подписания документа. В настоящее время страны ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов.