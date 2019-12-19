Рейтинг Зеленского вновь стал расти после нормандского саммита

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Популярность президента Украины Владимира Зеленского вновь стала укрепляться после снижения его рейтинга в прошлом месяце. Сейчас его рейтинг составил 62%, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг" в декабре.

"За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53% до 62%, а недовольство уменьшилось с 33% до 25%", - отмечается в результатах исследования общественного мнения на Украине. Зеленский, согласно опросу, также возглавляет рейтинг доверия украинцев. Ему доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%. После главы государства в рейтинге доверия оказались глава Верховной рады Дмитрий Разумков и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук с одинаковым результатом - 28%, затем - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с результатом 23%, после него - премьер-министр Украины Алексей Гончарук с 22% и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с результатом 19%.

"Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях президента Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. Лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи", - сообщили социологии, уточнив, что недовольных Зеленским больше всего среди сторонников партии его оппонента - Петра Порошенко - "Европейская солидарность".

Деятельностью работы главы Рады Разумкова довольны 36% опрошенных, недовольны столько же. В целом работой парламента довольны лишь 29% респондентов. Подобная тенденция и в оценках работы правительства: деятельностью Гончарука довольны 35%, столько же недовольны, а вот работа его кабмина устраивает лишь 29% опрошенных. В целом за последний месяц уровень удовлетворенности деятельностью премьера и Рады несколько вырос.

Согласно результатам опроса, 40% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 38% - в неправильном, 22% - затруднились оценить.

Опрос "Рейтинга" проводился 13-17 декабря. В нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность составляет не более 2%.

Предыдущие показатели

В конце ноября соцопросы показывали, что позиции Зеленского в украинском обществе пошатнулись. Так, опубликованные 28 ноября данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировали, что рейтинг главы государства упал до 52% поддержки населения. Такая тенденция сохранялась на протяжении всей осени: 73% поддержки было в сентябре, 66% - в октябре, 64% - в начале ноября.

Саммит лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) состоялся в Париже 9 декабря.