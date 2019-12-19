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Абдельмаджид Теббун принес присягу в качестве нового президента Алжира

На инаугурации присутствуют представители всех ветвей власти республики, высшие офицеры Национальной народной армии и зарубежные дипломаты

РАБАТ, 19 декабря. /ТАСС/. Абдельмаджид Теббун принес в четверг присягу в качестве нового президента Алжирской Народной Демократической Республики. Церемонию, организованную во Дворце наций в столице страны, транслирует государственное телевидение.

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На инаугурации присутствуют представители всех ветвей власти республики, высшие офицеры Национальной народной армии и органов безопасности, зарубежные дипломаты, аккредитованные в Алжире.

Председатель Конституционного совета Камель Фенниш зачитал перед собравшимися окончательные итоги состоявшихся 12 декабря президентских выборов, по итогам которых Теббун заручился поддержкой 58,13% голосов избирателей.

Избранный президент, положив правую руку на священный Коран, произнес текст присяги. Он, в частности, поклялся "уважать основы ислама, защищать конституцию и другие законы Алжира, беречь территориальную целостность страны".

После этого председатель Высшего суда Алжира Абдеррашид Таби объявил, что Теббун приведен к присяге и официально вступил в должность главы государства.

Опытный государственный деятель

Родившийся в 1945 году Абдельмаджид Теббун - чиновник с большим опытом работы в органах исполнительной власти. В 1980-е годы возглавлял поочередно несколько вилайетов (провинций). С конца 1990-х годов неоднократно занимал должности в правительстве. Сначала был министром коммуникаций и культуры, потом дважды назначался на пост министра жилищного строительства и городского планирования.

В мае 2017 года Теббун стал премьер-министром Алжира, однако проработал на этой должности менее трех месяцев.

Теги
АлжирТеббун, Абдельмаджид
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