Кучма предложил провести видеоконференцию по обмену в пятницу

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона предложила провести видеоконференцию по вопросу обмена удерживаемыми лицами с республиками Донбасса в пятницу. Соответствующее заявление представителя Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы распространила в Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер.

"Среди всех проблем ситуации в Донбассе вчера (в ходе заседания Контактной группы - прим. ТАСС) на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц. Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать кому-то обвинения - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с [полпредом РФ в группе Борисом] Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть", - заявил Кучма.

При этом он признал, что неизвестно, удастся ли провести обмен до Нового года, однако заверил, что президент Украины Владимир Зеленский "ставит этот вопрос на первое место, у него колоссальное желание добиться результата".

Минские переговоры об обмене

Накануне Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе обсуждала возможность реализации достигнутой в Париже 9 декабря договоренности лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) об обмене удерживаемыми лицами до конца года по формуле "всех на всех". Однако в Минске не удалось продвинуться в этом вопросе, более того, он оказался конфликтным. Как сообщила по итогам встречи представитель ЛНР Ольга Кобцева, "на заседании гуманитарной подгруппы не удалось достичь договоренностей об обмене удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену".

На встрече было отмечено, что многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования. В связи с этим полпред РФ Борис Грызлов подчеркнул, что Киеву необходимо будет выполнить договоренность о процессуальной очистке освобождаемых лиц.

Представитель Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова также сообщила, что украинская сторона в очередной раз попыталась разделить обмен на несколько этапов. Как пояснили украинские СМИ, сославшиеся на свои источники, Киев предложил формулу "всех осужденных на всех осужденных" вместо прописанной в парижском коммюнике формулы "всех установленных на всех установленных". А полпред Киева Леонид Кучма и советник президента Руслан Демченко настаивали также на исключении из списка на обмен 11 человек, в том числе нескольких беркутовцев. Однако представители Донецкой и Луганской народных республик с этими позициями не согласились. В итоге стороны, так и не согласовав окончательные цифры по обмену, приняли решение взять паузу в переговорах. Киев же в комментарии по итогам встречи в Минске не сказал ничего конкретного по теме обмена, при этом избежав своих традиционных обвинений в сторону оппонентов.

Спецпредставитель председатель ОБСЕ Мартин Сайдик в свою очередь заверил, что желание осуществить обмен есть со всех сторон, и не исключил, что договоренность удастся достичь в ходе видеоконференции.