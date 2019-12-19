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Разведка Пакистана фиксирует наращивание Индией войск вдоль линии контроля

В МИД Пакистана добавили, что вооруженные силы страны готовы ответить на любую агрессию Индии

ИСЛАМАБАД, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что специальные службы Пакистана фиксируют необычную активность вооруженных сил Индии вдоль линии контроля в Кашмире. Соответствующее заявление министр сделал во время своего видеообращения.

"Наша разведка фиксирует необычную активность [индийских] войск вдоль линии контроля, - рассказал Куреши. - Это указывает на дурные намерения Индии". "Индия может устроить любое представление, чтобы отвлечь внимание от продолжающихся в стране протестов", - отметил он.

"Вооруженные силы Пакистана готовы своевременно и надлежащим образом отреагировать на любую агрессию Индии, - рассказал Куреши. - Вся [пакистанская] нация поддерживает свои доблестные вооруженные силы". "Пакистан является мирной нацией, однако такое стремление к миру не должно восприниматься как слабость", - добавил он.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил уровень дипломатических отношений с Индией и выслал ее посла.

Теги
ИндияПакистан
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