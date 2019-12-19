Елизавета II заявила, что Британия будет защищать свои ценности при помощи санкций

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Великобритания будет применять санкции против тех, кто будет угрожать ценностям Соединенного Королевства. Об этом заявила в четверг королева Великобритании Елизавета II, открывая сессию нового парламента.

"Правительство будет тесным образом работать с международными партнерами для решения наиболее сложных вопросов в области международной безопасности, - сказала Елизавета II. - Оно будет твердо противостоять тем, кто угрожает ценностям Соединенного Королевства, в том числе через разработку [Лондоном] санкционного режима, чтобы напрямую бороться с нарушением прав человека".

Речь для монарха по традиции готовит кабинет министров, а ее главными темами являются приоритеты правительства на предстоящий год.

В конце сентября глава МИД Великобритании Доминик Рааб пообещал, что власти его страны задействуют принятую в прошлом году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после выхода из состава ЕС. По словам главы Рааба, поправка, соответствующая принятому в США одноименному закону, позволит замораживать активы и запрещать выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

Елизавета II пообещала также в четверг, что правительство будет работать над "расширением влияния Соединенного Королевства в мире". "Будет проведен комплексный пересмотр политик в области безопасности, обороны и внешней политики для того, чтобы заново оценить положение страны в мире", - сказала она, пояснив, что этот пересмотр будет "покрывать все аспекты международной политики - от обороны до дипломатии".