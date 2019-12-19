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Санкции в отношении России

Елизавета II заявила, что Британия будет защищать свои ценности при помощи санкций

Речь королевы была посвящена приоритетам правительства на предстоящий год, одним из которых станет расширение влияния Соединенного Королевства в мире

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Великобритания будет применять санкции против тех, кто будет угрожать ценностям Соединенного Королевства. Об этом заявила в четверг королева Великобритании Елизавета II, открывая сессию нового парламента.

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"Правительство будет тесным образом работать с международными партнерами для решения наиболее сложных вопросов в области международной безопасности, - сказала Елизавета II. - Оно будет твердо противостоять тем, кто угрожает ценностям Соединенного Королевства, в том числе через разработку [Лондоном] санкционного режима, чтобы напрямую бороться с нарушением прав человека".

Речь для монарха по традиции готовит кабинет министров, а ее главными темами являются приоритеты правительства на предстоящий год.

В конце сентября глава МИД Великобритании Доминик Рааб пообещал, что власти его страны задействуют принятую в прошлом году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях после выхода из состава ЕС. По словам главы Рааба, поправка, соответствующая принятому в США одноименному закону, позволит замораживать активы и запрещать выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

Елизавета II пообещала также в четверг, что правительство будет работать над "расширением влияния Соединенного Королевства в мире". "Будет проведен комплексный пересмотр политик в области безопасности, обороны и внешней политики для того, чтобы заново оценить положение страны в мире", - сказала она, пояснив, что этот пересмотр будет "покрывать все аспекты международной политики - от обороны до дипломатии".

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Об "Акте Магнитского"

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах. Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.

Теги
ВеликобританияСанкции в отношении России
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