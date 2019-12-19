Лондон изучит опыт регистрации иностранных агентов для борьбы с враждебными государствами

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Британское правительство намерено принять законы, которые дадут спецслужбам дополнительные полномочия по предотвращению враждебной деятельности иностранных государств и в этом свете изучит практику регистрации иностранных агентов. Об этом говорится в распространенных в четверг пояснениях к тронной речи королевы Елизаветы II. Речь для монарха по традиции готовит кабинет министров, а ее главными темами являются приоритеты правительства на предстоящий год.

"Это работа является воплощением в жизнь обязательства, взятого на себя бывшим премьер-министром [Терезой Мэй] после атаки в Солсбери, она объединит вместе новые и обновленные полномочия, даст нашим спецслужбам законные права, в которых они нуждаются, для того чтобы бороться с развивающимися угрозами со стороны враждебных государств", - говорится в документе.

В частности, правительство проинформировало, что намерено изучить опыт стран-союзников по внедрению регистрации для иностранных агентов, обновлению законов о государственной тайне и о государственной измене. Как пояснил кабинет министров, среди прочих будет изучен опыт Австралии и Соединенных Штатов. Последние зачастую прибегают к принципу экстерриториальности, распространяя собственные законы за пределами своей юрисдикции.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку дома Скрипаля в английском Солсбери. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к данному инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.