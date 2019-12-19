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В Минске заявили о готовности поддержать интеграцию с РФ только на равных началах

Спикер Совета Республики уточнила, что развитие интеграции должно осуществляться с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Белоруссия готова развивать интеграцию с Россией на основе договора о создании Союзного государства и при соблюдении национальных интересов. Об этом заявила в четверг председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Наталья Кочанова, выступая на заседании парламента.

"Позиция белорусской стороны остается неизменной: развитие интеграции должно осуществляться с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре. Главное - это равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без изъятий и ограничений", - отметила она.

Кочанова сообщила, что "в диалоге с российской стороной Республика Беларусь нацелена на конструктивное взаимодействие <...> на равноправных началах". "На этом постоянно акцентирует внимание президент Республики Беларусь <...> Александр Григорьевич Лукашенко", - указала она.

Кочанова напомнила, что ключевым международным мероприятием, которое Совет Республики проводит совместно с Советом Федерации Федерального собрания РФ, является Форум регионов Белоруссии и России. "Очередной форум, седьмой по счету, примет Беларусь. Необходимо провести его на высоком уровне", - подчеркнула она.

Теги
БелоруссияРоссия
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