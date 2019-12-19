Великобритания намерена ужесточить наказание для особо опасных преступников

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства намерено ужесточить законы в отношении лиц, совершивших особо опасные преступления. Об этом королева Великобритании Елизавета II заявила в четверг на открытии сессии парламента нового созыва.

"Мое правительство выступает за справедливую систему правосудия, которая способна обеспечить безопасность людей. Министры учредят королевскую комиссию, в обязанности которой будет входить надзор за процессами уголовного судопроизводства, а также повышение его эффективности, - сказала монарх в своей тронной речи. - Новые законы по вынесению приговоров обвиняемым гарантируют, что особо опасные преступники, в том числе террористы, будут находиться под стражей дольше".

Правительство предлагает лишить осужденных в терроризме возможности просить о условно-досрочном освобождении (УДО) до отбытия ими двух третей срока. Власти намерены установить минимальный срок заключения в 14 лет для обвиняемых в наиболее тяжких преступлениях, связанных с терроризмом.

Тема условно-досрочного освобождения осужденных за террористическую деятельность активно обсуждалась политиками после произошедшего в Лондоне 29 ноября теракта, в результате которого погибли два человека. Около 14:00 (17:00 мск) 28-летний Усман Хан, на поясе которого было закреплено фальшивое взрывное устройство, напал с ножом на людей на Лондонском мосту. Хан, ранее судимый за планирование теракта, был освобожден досрочно в 2018 году, отбыв в заключении лишь 8 лет из 16.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после инцидента высказался за лишение террористов права на условно-досрочное освобождение. Члены правительства консерваторов неоднократно заявляли о том, что Лейбористская партия в 2005 году приняла закон, благодаря которому более 90% заключенных в Великобритании автоматически выходят по УДО, отбыв в тюрьме лишь половину полученного срока.