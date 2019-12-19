Хасана Диаба назначат премьером Ливана

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. Бывший министр образования Ливана Хасан Диаб заручился в четверг поддержкой большинства депутатских фракций и будет назначен новым премьер-министром страны. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы президента Ливана.

По итогам консультаций с парламентскими фракциями, которые провел во дворце Баабда президент республики Мишель Аун, кандидатуру 60-летнего профессора Американского университета Бейрута одобрили 69 из 128 депутатов.

Глава государства вызвал Диаба во дворец с тем, чтобы поручить ему сформировать новое правительство Ливана, перед которым будет поставлена задача по выводу страны из острого экономического кризиса.

Как заявил ранее вице-спикер парламента Эйли Ферзли, "Диаб является человеком диалога и принадлежит к уважаемой бейрутской семье".

Согласно конфессиональному устройству Ливана, президент республики избирается из общины христиан-маронитов; пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, а спикера парламента - мусульманам-шиитам.

Доверие к государству

Диаб пообещал в сжатые сроки сформировать новое правительство и стабилизировать обстановку в стране.

"Как независимый политик я буду работать в соответствии с чаяниями народа и постараюсь вернуть доверие граждан к государству", - заявил он в четверг журналистам во дворце Баабда после встречи с президентом республики Мишелем Ауном.

По словам Диаба, Ливан переживает ответственный этап, который требует немалых усилий по преодолению экономического кризиса. "Ливанцы должны стать партнерами в строительстве современного государства", - сказал новый премьер-министр.