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Кризис на Украине

СМИ: администрация Порошенко платила СМИ и блогерам за позитивные публикации о нем

В частности, по данным газеты KyivPost, около $1 млн выплатили семи украинским радиостанциям во время кампании накануне выборов в местные органы власти, состоявшихся в 2015 году

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Администрация бывшего президента Украины Петра Порошенко платила средствам массовой информации, политологам и блогерам за позитивные публикации о нем и его политике. Об этом свидетельствуют документы, обнаруженные в одном из кабинетов в бывшей Администрации президента Украины, ныне офиса президента, сообщила в четверг украинская англоязычная газета KyivPost.

По ее словам, документы, свидетельствующие о подкупе СМИ администрацией Порошенко, относятся к периоду 2015-16 годов. Они были найдены в кабинете, который в период правления Порошенко (2014-19) занимал Владимир Горковенко, который был заведующим отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента при Порошенко. Сам Горковенко заявил, что он не платил за публикации и не оставлял никаких документов в своем кабинете, когда покидал свой пост после ухода Порошенко от власти.

В документах отражены суммы, которые администрация украинского президента выплачивала телеканалам, радиостанциям, печатным и интернет-СМИ за публикацию положительных отзывов и комментариев о политике Порошенко. Например, как пишет KyivPost, около $1 млн были выплачены семи украинским радиостанциям во время кампании накануне выборов в местные органы власти, состоявшихся в 2015 году.

Выплаты, согласно документам, получали также газеты и новостные интернет-сайты, которые публиковали материалы, создававшие положительный образ президента Украины. Большая часть платежей осуществлялась наличными без отчетности, об источниках финансирования этих выплат KyivPost не сообщает.

Газета приводит слова украинского эксперта в области СМИ Отара Довженко, по словам которого Порошенко платил изданиям за благоприятные публикации только в период предвыборных кампаний. В остальное время бывший президент Украины предпочитал заключать прямые соглашения с владельцами медиагрупп о благожелательном освещении его деятельности в СМИ.

В документах, на которых основана статья KyivPost, отражены также денежные средства, которые администрация Порошенко выплачивала известным украинским политологам вместе с инструкциями о содержании их экспертных комментариев, публиковавшихся в СМИ.

Украинский политолог Владимир Фесенко в интервью KyivPost подтвердил, что сотрудничал с администрацией Порошенко, так же как и с другими политическими силами, но не сообщил, в чем заключалось это сотрудничество. "Никто из политических аналитиков не работает бесплатно, но никто никогда не скажет вам, на каких условиях он работает", - приводит издание слова Фесенко.

Блогеры получали в шесть раз больше среднего украинца

Кроме того, сообщает KyivPost, кураторы из администрации Порошенко создали сеть блогеров, которые поддерживали Порошенко и его политику в своих публикациях. Некоторые из этих блогеров работали за деньги, некоторые бесплатно, в обмен на "раскрутку" их блогов на официальных сайтах и страницах в соцсетях, в том числе на ресурсах Администрации президента.

Около 20 топовых блогеров, каждый из которых имел несколько десятков тысяч подписчиков, получал за поддержку президента Порошенко ежемесячно $1500 (средняя зарплата на Украине составляла в тот момент $250).

По данным KyivPost, организацией сети "дружественных" Порошенко блогеров занимались его советник Юрий Бирюков и бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець. Бирюков отрицает свою причастность к этой деятельности, Стець отказался от комментариев.

"Животные" из Facebook против разоблачений "Панамского досье"

По данным издания, украинское агентство интернет-рекламы Postmen в 2015 году написало для администрации Петра Порошенко стратегию кампании по созданию ее положительного образа в социальных сетях. В 2015 году Юрий Бирюков создал в сети Facebook закрытую группу под названием "Жизнь животных", в которую входили популярные на Украине блогеры.

Целью создания этой группы официально было "противодействие российской пропаганде", однако в конечном счете ее активность свелась к созданию положительного имиджа администрации Порошенко.

Входившие в эту сеть блогеры активизировались в 2016 году, когда были опубликованы документы об офшорных счетах и компаниях, открытых в Панаме влиятельными бизнесменами и политиками из разных стран, в числе которых оказался Порошенко. Блогеры из сети "Жизнь животных" в своих публикациях поддерживали тогдашнего украинского президента и старались преуменьшить значение разоблачений из "Панамского досье".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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