ООН просит Совет Безопасности продлить механизм трансграничной помощи Сирии

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций просит Совет Безопасности продлить разрешение на поставки гуманитарной помощи Сирии без одобрения Дамаска через пять пропускных пунктов. Об этом заявила в четверг помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии.

"Координатор гуманитарной помощи ООН [Марк Лоукок] изложил в письме Совбезу позицию ООН относительно важности сохранения всех четырех пропускных пунктов, а также добавления к ним еще одного на границе с Турцией - Телль-Абъяда", - сказала она.

"Своевременное обновление вами этой резолюции жизненно важно, чтобы в Сирии продолжилась работа по спасению жизней", - подчеркнула Мюллер. По ее данным, в помощи нуждаются 1,8 млн людей на северо-востоке Сирии.

Совбез сейчас рассматривает два варианта резолюции по продлению трансграничного механизма помощи, голосование по которым пройдет позже в четверг. Российский вариант предполагает продление механизма на полгода и поставки помощи через два пограничных пункта. Документ, представленный Германией, Бельгией и Кувейтом, в скорректированном виде предусматривает сохранение трех (а не пяти, как предлагалось ими ранее) пропускных пунктов. В нем также прописана необходимость провести через шесть месяцев дополнительный анализ ситуации.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий. Москва считает, что такой механизм теряет свою актуальность по мере того, как правительство Сирии возвращает контроль над территорией страны.