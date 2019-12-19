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Палестино-израильский конфликт
Обновлено 

Из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили о срабатывании сигналов предупреждения о ракетных обстрелах в расположенном близ границы с сектором кибуце Кфар-Аза

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа запустили в четверг вечером ракету по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в распространенном военными заявлении. Ранее армейская пресс-служба проинформировала о срабатывании сигналов предупреждения о ракетных обстрелах в расположенном близ границы с сектором кибуце Кфар-Аза.

В ночь на четверг израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа ракету. В ответ ВВС Израиля поразили принадлежащий движению ХАМАС оружейный цех на территории приморского палестинского анклава.

Новость обновлена (21:30 мск) - добавлена информация о выпущенной ракете

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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