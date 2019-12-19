Из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа запустили в четверг вечером ракету по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в распространенном военными заявлении. Ранее армейская пресс-служба проинформировала о срабатывании сигналов предупреждения о ракетных обстрелах в расположенном близ границы с сектором кибуце Кфар-Аза.

В ночь на четверг израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа ракету. В ответ ВВС Израиля поразили принадлежащий движению ХАМАС оружейный цех на территории приморского палестинского анклава.

Новость обновлена (21:30 мск) - добавлена информация о выпущенной ракете