Опрос: "Слуга народа" теряет поддержку украинцев, но сохраняет лидерство

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Украинская партия "Слуга народа" по-прежнему возглавляет рейтинг политических сил страны, но за минувший месяц начала резко терять уровень поддержки. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

"За последний месяц произошли определенные изменения в электоральных симпатиях к политическим партиям. Наблюдается значительное снижение рейтинга у партии власти "Слуга народа" - на 8,1 процентных пункта по сравнению с опросом в конце октября. Сейчас он составляет 35,9% против 44% месяцем ранее", - говорится в отчете.

По данным исследования, на втором месте закрепилась партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", уровень поддержки которой составляет 11,1%. Незначительно усилилась поддержка партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Исследование проводилось с 20 по 30 ноября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине. Статистическая погрешность составляет не более 2,1%, уточнили в исследовательском центре.