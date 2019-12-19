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Опрос: "Слуга народа" теряет поддержку украинцев, но сохраняет лидерство

Рейтинг партии власти составляет 35,9%, это на 8,1 процентных пункта меньше, чем в конце октября

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Украинская партия "Слуга народа" по-прежнему возглавляет рейтинг политических сил страны, но за минувший месяц начала резко терять уровень поддержки. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

"За последний месяц произошли определенные изменения в электоральных симпатиях к политическим партиям. Наблюдается значительное снижение рейтинга у партии власти "Слуга народа" - на 8,1 процентных пункта по сравнению с опросом в конце октября. Сейчас он составляет 35,9% против 44% месяцем ранее", - говорится в отчете.

По данным исследования, на втором месте закрепилась партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", уровень поддержки которой составляет 11,1%. Незначительно усилилась поддержка партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Исследование проводилось с 20 по 30 ноября 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине. Статистическая погрешность составляет не более 2,1%, уточнили в исследовательском центре.

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