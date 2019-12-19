Минфин США ввел санкции против граждан Гватемалы

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционные списки пять граждан Гватемалы, в том числе мэра одного из городов страны Эрика Сальвадора Сунига Родригеса, за создание, по мнению Вашингтона, сети контрабанды наркотиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Кроме того, под рестрикции попали пять связанных с данными лицами фирм. "Наркотическая зависимость коснулась тысяч американских семей. Министерство остановит тех, кто способствует распространению этой смертельной эпидемии, задействуя финансовую систему", - приводятся слова заместителя министра финансов США Джастина Музинича.

Вся собственность и имущественные интересы данных лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые операции.