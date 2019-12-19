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Сейм Латвии поддержал в первом чтении роспуск Рижской думы

Согласно принятому решению, рассмотрение законопроекта будет проведено в срочном порядке

РИГА, 20 декабря. /ТАСС/. Сейм Латвии в четверг утвердил в первом чтении законопроект о роспуске Рижской думы. За это решение проголосовали 53 депутата, против - 40, сообщило агентство LETA.

Согласно принятому решению, рассмотрение законопроекта будет проведено в срочном порядке: в двух чтениях, а не в трех. Поправки к законопроекту члены парламента могут подавать до 3 января, рассмотрение инициативы в решающем втором чтении запланировано на 16 января.

Оппозиционные депутаты в ходе дебатов неоднократно заявили, что законопроекту о роспуске думы не хватает юридической аргументации. В частности, депутат от партии "Соргласие" Вячеслав Домбровский сказал, что с помощью этого законопроекта правящая коалиция пытается взять реванш за поражение на выборах в Рижскую думу.

Ранее в четверг депутат Европарламента от Латвии, бывший мэр Риги Нил Ушаков заявил, что роспуск Рижской думы может привести к введению санкций ЕС в отношении Латвии.

Сейм (парламент) Латвии на внеочередном заседании в среду передал законопроект о роспуске Рижской думы на рассмотрение в комиссию по бюджету и финансам. Накануне кабинет министров Латвии принял решение направить инициативу министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце о роспуске Рижской думы на рассмотрение в Сейм. Нил Ушаков ранее заявил, что, инициировав роспуск Рижской думы, Пуце грубо нарушил закон. Ушаков назвал причину роспуска Рижской думы искусственной и противоправной.

6 декабря Пуце сообщил, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии выдвинуло предложение распустить Рижскую думу. Основанием для этого решения стало то, что столичная дума, по мнению Пуце, не справляется с одной из своих задач - организацией утилизации бытовых отходов. Предложение о роспуске Рижской думы вступит в силу, если его поддержат правительство и Сейм Латвии.

Теги
ЛатвияУшаков, Нил
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