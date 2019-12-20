Совбез ООН отложил голосование по резолюции о продлении трансграничной помощи Сирии

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН перенес голосование по резолюции о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, чтобы продолжить консультации. Об этом сообщили в четверг ТАСС дипломаты в ООН по итогам консультаций.

В течение всей недели СБ рассматривал две альтернативные резолюции по продлению трансграничного механизма помощи. Голосование должно было состояться 19 декабря, однако страны не смогли договориться о параметрах помощи, поэтому в итоге оно было перенесено. "Консультации будут продолжены, - сказал один из собеседников агентства. - Голосование может состояться завтра или позднее".

"Сейчас постпредам нужно согласовать свои позиции со столицами", - добавил другой дипломат.

Российский вариант резолюции предполагает продление механизма на полгода и поставки гуманитарных грузов через два пограничных пункта. Документ, представленный Германией, Бельгией и Кувейтом, в скорректированном виде предусматривает сохранение трех (а не пяти, как предлагалось ими ранее) пропускных пунктов. В нем также прописана необходимость провести через шесть месяцев дополнительный анализ ситуации.

Трансграничная помощь не подразумевает получение разрешения от Дамаска, поэтому Москва считает, что такой механизм теряет свою актуальность по мере того, как правительство Сирии возвращает контроль над территорией страны.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий.