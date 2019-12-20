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Лидеры Южной Кореи и Японии проведут двусторонний саммит 24 декабря

В администрации Мун Чжэ Ина отметили, что предстоящий саммит "имеет огромное значение" ввиду сложных отношений между Сеулом и Токио

СЕУЛ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин проведет саммит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках своего визита в Китай на следующей неделе. Как сообщил в пятницу представитель администрации южнокорейского лидера Ким Хён Чон, встреча глав двух государств запланирована на 24 декабря.

По словам чиновника, предстоящий саммит "имеет огромное значение" ввиду сложных отношений между Сеулом и Токио. Ким Хён Чон подчеркнул, что встреча предоставит шанс для возвращения к конструктивному диалогу между соседними странами и для улучшения двусторонних связей.

Трехсторонняя встреча руководства Республики Корея, КНР и Японии состоится 23-24 декабря в китайском городе Чэнду. Как ожидается, в ходе переговоров президент Южной Кореи, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Японии обсудят сотрудничество трех стран в Северо-Восточной Азии, вопросы региональной и международной повестки, а также взаимодействие Сеула, Токио и Пекина в процессе денуклеаризации Корейского полуострова.

Теги
ЯпонияРеспублика КореяАбэ, СиндзоМун Чжэ Ин
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