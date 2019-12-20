Новый посол США в России уделит особое внимание взаимодействию в борьбе с терроризмом

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Дипломат Джон Салливан, назначение которого послом США в РФ одобрили американские сенаторы, заявил в интервью агентству Bloomberg, что он намерен уделять особое внимание связям между Вашингтоном и Москвой в сфере борьбы с терроризмом.

Как говорится в опубликованном в четверг материале, Салливан отметил, что будет искать те области, в которых стороны могут сотрудничать. К ним он отнес обмен информацией, которая может позволить предотвратить теракты, вопросы, касающиеся контроля над вооружениями, а также обеспечение безопасности в Арктике.

"Мы ожидаем, что российское правительство серьезно отнесется к обязательствам по защите мира от опасных террористических группировок, таких как ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и "Хезболлах", - сказал Салливан. США считают ливанскую шиитскую партию "Хезболлах" террористической организацией.

Салливан также отметил, что намерен уделить внимание вопросам, которые касаются "соблюдения прав гомосексуалистов в России, свободы прессы и прозрачности в работе правительства". Как говорится в материале, дипломат признал, что в США не все идеально в указанных сферах. "Но, как вы знаете, у нас есть прозрачность во власти", - сказал он.

Сенат Конгресса США на прошлой неделе одобрил назначение первого заместителя госсекретаря Салливана на должность посла в РФ. В его поддержку высказались 70 законодателей, 22 проголосовали против. Для утверждения было достаточно простого большинства голосов. Одобрение кандидатуры верхней палатой Конгресса является, по сути, финальным этапом процесса назначения посла. Теперь законодатели передадут президенту США Дональду Трампу уведомление о своем решении, после чего американский лидер проведет церемонию приведения посла к присяге.