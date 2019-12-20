Лукашенко отметил "колоссальный прогресс" в сотрудничестве с Россией

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией, но считает, что двум странам есть над чем работать по линии создания Союзного государства. Об этом он заявил в пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Колоссальный прогресс", - сказал Лукашенко, говоря о сотрудничестве с РФ в различных областях. По его словам, в настоящее время Белоруссия покупает в России "не только сырье, но и комплектующие". "На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 млн россиян, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию".

"Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане <...>. Мы очень многое сделали в экономике", - добавил президент.

По его мнению, с развалом Советского Союза Белоруссия и Россия "ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли". "Это тоже большое достижение этого договора (о создании Союзного государства - прим. ТАСС) <...>. Но вы правильно сказали: есть над чем работать", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко отметил, что у двух стран созданы противовоздушная оборона, группировка войск, а также единое пространство для работы спецслужб. "У нас никогда не было с вами вопросов по поводу перевозок авиатранспортом, наши аэропорты работают очень эффективно", - сказал он. Кроме того, президент отметил, что стороны всегда констатировали отсутствие "вопросов к дипломатическим ведомствам". "У нас единая граница, таможня на западе. 110 млн тонн грузов перемещается сегодня с востока на запад и с запада на восток через Беларусь. Это работают единая таможня, граница", - заметил Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, что компания "Белоруснефть" вернулась к работе в России, оказывая не только сервисные услуги, реанимируя старые месторождения, но и добывая нефть совместно с другими компаниями.