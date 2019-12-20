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Уличные протесты и новые надежды. Как ливанцы отреагировали на назначение Диаба премьером

Новый премьер намерен как можно быстрее сформировать "правительство из независимых технократов, способных найти решение острых социально-экономических проблем"
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© Maya Alleruzzo/AP

БЕЙРУТ, 20 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Ливанские военнослужащие сорвали в пятницу попытку сторонников движения "Аль-Мустакбаль" перегородить проспект Корниш-Мазраа в западной части Бейрута. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, солдатам удалось оттеснить с проезжей части толпу агрессивно настроенной молодежи, забрасывавшей их камнями. Однако угроза превращения густонаселенного мусульманского района в зону уличной конфронтации между суннитскими активистами и их оппонентами из шиитского лагеря не миновала.

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Призывы лидера "Аль-Мустакбаль" экс-премьера Саада Харири к своим сторонникам разойтись по домам и не перегораживать дорог имели пока ограниченный эффект.

Демонстрации в ливанской столице возобновились сразу после того, как президент республики Мишель Аун поручил в четверг сформировать новое правительство 60-летнему технократу Хасану Диабу - профессору Американского университета Бейрута, занимавшему в 2011-2014 годах пост министра образования.

Под усиленной охраной сейчас находится фешенебельный квартал Теллет-Хайят, где проживает Диаб. Этот представитель научно-технической элиты Ливана был выдвинут на высокий пост с учетом пожеланий участников протестного движения, которые хотят видеть в кресле премьера технократа, не связанного с правящим политическим классом.

Голоса суннитов

Значительная часть граждан приветствовала назначение главой кабинета человека из академических кругов. "Диаб - первоклассный специалист, и ему под силу трудная миссия по выводу страны из кризиса", - считает инженер Зейд Рида. По его словам, новому премьеру "нужно дать шанс и не вставлять палки в колеса команде профессионалов, которую он собирается пригласить работать вместе с ним в правительстве".

По итогам консультаций, которые провел с парламентскими фракциями президент, экс-министр получил поддержку 69 из 128 депутатов. Однако среди законодателей, избранных от суннитской общины, только шесть из 27 одобрили его кандидатуру. Депутаты от блока "Аль-Мустакбаль" воздержались от выдвижения Диаба.

Сам премьер не смог дать ответа на этот неожиданный для него поворот событий. "Я встречался накануне с Саадом Харири, он был весьма благосклонен и обещал поддержку. Спросите у него, почему так случилось", - сказал Диаб.

Позиция сторонников Харири мгновенно стала сигналом к новым уличным протестам, которые приобрели конфессиональную окраску. С чьей-то подачи крикливые демонстранты назвали Диаба ставленником шиитской партии "Хезболлах". "Он [Диаб]  не получил достаточного числа голосов суннитов, и верховный муфтий шейх Абдель Латыф Дерайян не должен с ним встречаться", - утверждал один из пикетчиков возле дома премьера в Теллет-Хайяте.

На чьей половине мяч?

Член руководства "Аль-Мустакбаль" Атеф Мадждалани сказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что назначение Диаба открывает путь к созданию в Ливане правительства одного цвета. По его словам, "этот цвет будет желтым, как флаг шиитской партии "Хезболлах". Бывший депутат Бутрос Харб также считает, что выдвижение Диаба в премьеры произошло по инициативе шиитской партии и ее союзников, которые "хотят сохранить свое присутствие во властных структурах". Харб опасается, что Запад не одобрит такого развития событий и в результате может быть отложено предоставление обещанной Ливану международной помощи в размере $11 млрд.

Диаб в интервью германской радиостанции Deutsche Welle назвал смехотворными утверждения о его связях с "Хезболлах". "Я не встречался ни с одним шиитским политиком перед своим назначением", - сказал он.

Эксперт Тони Иса полагает, что Харири, отказавшись отдать голоса депутатов Диабу, перекатил мяч на половину поля своих оппонентов. Как напомнил Иса, пропрезидентское Свободное патриотическое движение (СПД) и христианская партия "Ливанские силы" ранее заявили, что не поддержат возвращение Харири в кресло премьера. При этом глава СПД Джебран Басиль осудил поведение лидера "Аль-Мустакбаль", который, по его словам, руководствуется логикой "или я, или никто". Как считает Басиль, уход Харири в отставку 29 октября был неоправданным шагом и подверг Ливан многим рискам.

Сроки поджимают

По словам нового премьера, он видит сейчас свою задачу в том, чтобы сформировать как можно быстрее "правительство из независимых технократов, способных найти решение острых социально-экономических проблем, от которых страдает население". Диаб рассчитывает, что ему удастся достичь результата в течение четырех-шести недель.

"Я постараюсь избежать ситуации, при которой создание кабинетов в недавнем прошлом занимало от 3 до 11 месяцев", - отметил политик.

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