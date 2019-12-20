{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США направили Китаю официальное приглашение на переговоры по контролю над вооружениями

Ранее Пекин последовательно отказывался присоединиться к таким консультациям

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили Китаю официальное приглашение к стратегическому диалогу по вопросам безопасности и контролю над вооружениями. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению.

"Помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд вчера (в четверг - здесь и далее прим. ТАСС) пригласил Китай начать стратегический диалог по вопросам безопасности, сокращения ядерной опасности, контроля над вооружениями и их будущего. Мы надеемся начать его (диалог) как можно скорее. Мы с нетерпением ждем ответа Пекина", - говорится в тексте, размещенном в Twitter.

Как подтвердил на прошлой неделе помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл, вашингтонская администрация продолжает считать, что возможные новые международные переговоры о контроле над вооружениями должны включать не только Россию и США, но и Китай. Пекин до сих пор последовательно отказывался присоединиться к таким консультациям.

Отвечая 4 ноября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп заверил, что его страна хотела бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими государствами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. Предполагается, что оно может прийти на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Теги
СШАКитай
Реклама на ТАСС
Власти Эквадора могут пересмотреть решение об отключении вещания RT
Посол Эквадора Хулио Сесар Прадо Эспиноса сообщил, что лично попытается посодействовать решению этого вопроса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС