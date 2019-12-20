Нетаньяху предложил Кипру и Греции подписать соглашение о трубопроводе EastMed

НИКОСИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил, чтобы его страна, Кипр и Греция согласовали планы строительства трубопровода, который бы позволил транспортировать добытые в Восточном Средиземноморье энергоносители в континентальную Европу. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кипрского правительства Кириякос Кушос после телефонного разговора, который состоялся у президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса с главой израильского кабинета министров.

По словам Кушоса, Нетаньяху "осудил незаконный меморандум о взаимопонимании, заключенный между Турцией и Ливией, в попытке разграничить зоны морской юрисдикции", а также предложил, чтобы его страна, Кипр и Греция "немедленно приступили к подписанию соглашения, касающегося трубопровода EastMed".

Известно, что в основе обсуждаемых планов строительства крайне дорогостоящего восточносредиземноморского трубопровода лежит идея доставки энергоносителей, которые могут в будущем добываться в Левантийском море, в континентальную часть Греции через территорию Республики Кипр и острова Крит.

Кушос также сообщил, что в ходе долгого телефонного разговора, в котором стороны "обменивались мнениями о текущих событиях и путях борьбы с незаконной деятельностью Турции в регионе", премьер-министр Израиля выразил благодарность кипрской стороне за принятое правительством острова решение ввести рабочее определение антисемитизма в соответствии с нормой Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA).