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Торговая война

Болсонару заявил, что США не будут вводить пошлины на сталь из Бразилии

Президент Бразилии уточнил, что договоренность была достигнута в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что убедил Трампа не вводить пошлины на импорт стали и алюминия из этой южноамериканской республики. Об этом глава государства сказал в пятницу во время прямой трансляции на своей странице в Facebook.

"Только что я имел удовольствие говорить по телефону с президентом США Дональдом Трампом. <...> Он согласился с моими доводами и сказал всем бразильцам, что наша сталь и алюминий не будут обложены дополнительными пошлинами", - сказал Болсонару. По его словам, беседа с Трампом продолжалась около 15 минут и была проникнута "взаимоуважением глав государств".

В свою очередь Трамп подтвердил в Twitter, что говорил по телефону с Болсонару. В частности он указал, что обсудил с бразильским лидером торговые вопросы, не вдаваясь в подробности. "Отношения между США и Бразилией никогда не были столь прочны!" - резюмировал глава Белого дома.

В начале декабря Трамп в Twitter сообщил о решении вновь ввести пошлины на экспортируемую Аргентиной и Бразилией в Соединенные Штаты сталь в связи с тем, что эти страны проводят политику девальвации национальных валют, фактически предоставляя своим компаниям конкурентные преимущества.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% с 23 марта 2018 года. Ими с тех пор облагалась стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действовали на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Теги
БразилияСШАТорговая война
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