ООН надеется, что Совбез сможет решить вопрос о гуманитарной помощи Сирии

ТАСС, 21 декабря. ООН надеется на то, что Совет Безопасности решит вопрос об оказании гуманитарной помощи Сирии до закрытия 10 января трансграничной программы всемирной организации. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Гуманитарная ситуация на северо-западе и северо-востоке Сирии ужасающая. Она была бы значительно хуже без трансграничной программы ООН, которая позволяет оказывать помощь миллионам людей. Организация Объединенных Наций не обладает альтернативными средствами, чтобы достичь нуждающихся. Программа ООН будет закрыта 10 января, если Совет Безопасности не даст разрешение на ее продление. Мы очень надеемся, что решение будет найдено в ближайшие дни", - сказал Дюжаррик.

Против документа проголосовали шесть членов Совбеза - Великобритания, США, Франция, Польша, Доминиканская Республика и Перу. Пять государств - Россия, Китай, ЮАР, Экваториальная Гвинея и Кот-д'Ивуар - поддержали российский проект. Еще четыре страны - Кувейт, Германия, Индонезия и Бельгия - воздержались при голосовании. Таким образом резолюция не была одобрена большинством голосов. Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий.