Глава МИД Канады считает, что Пекину не стоит учить Оттаву дипломатии

ОТТАВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань считает, что китайские дипломаты не должны учить Оттаву тому, как ей проводить внешнюю политику в связи с ситуацией вокруг задержанных в КНР канадцах. Об этом он заявил в пятницу в эфире радиостанции CBC.

"Единственный, кто будет диктовать внешнюю политику Канады - это правительство Канады", - сказал Шампань, комментируя недавнее заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Ранее в пятницу Шуан заявил, что попытки Канады решить проблему задержания двух граждан этой страны путем увязывания данного вопроса с проблемой заключения торговой сделки между Китаем и США обречены на провал. По словам дипломата, попытки решить собственные проблемы таким образом в итоге лишь нанесут вред стороне, которая их предпринимает.

В четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава попросила Вашингтон не подписывать новое торговое соглашение с КНР до тех пор, пока китайская сторона удерживает двух канадских граждан.

В декабре 2018 года между Китаем и Канадой возникли трения, вызванные задержанием в Ванкувере по запросу Соединенных Штатов финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая из-за разбирательств о ее причастности к нарушению антииранских санкций США не может вернуться в КНР. В свою очередь, китайские власти задержали канадцев - бывшего дипломата и главу одной международной неправительственной организации, которые обвиняются в действиях, подрывающих национальную безопасность. Оттава считает такие меры противозаконными.