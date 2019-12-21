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Беспорядки в Чили

Прокуратура Чили получила доклад разведки о разжигании протестов из-за рубежа

При этом ведомство не может использовать этот документ в расследовании из-за грифа "секретно"

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Национальное разведывательное агентство (НРА) Чили передало прокуратуре доклад об иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами, которые начались в стране в середине октября. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Генеральный прокурор Хорхе Аббот получил сегодня из рук директора НРА Густаво Хордана доклад с грифом "секретно" в соответствии с Законом о разведке 19.974", - говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре отметили, что "даже если доклад содержит доказательства", ведомство не может использовать "его в действующем или будущем расследовании" из-за грифа секретности.

Ранее в радиоэфире президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что страна могла подвергнуться "вмешательству из-за границы", но не назвал конкретные страны. После этого правительство заявило, что подготовленный разведкой доклад о протестах будет передан прокуратуре.

В конце октября Госдепартамент выступил с утверждением, что Соединенные Штаты видят признаки того, что в общественную дискуссию в Чили вмешиваются "российские интернет-тролли", которые стремятся помешать конструктивному диалогу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ноябре заявила, что чилийская сторона не предъявляла России претензий по поводу якобы имевшего место вмешательства во внутренние дела страны.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.

Теги
Пиньера, СебастьянСШАРоссияЧилиЗахарова, Мария ВладимировнаБеспорядки в Чили
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