Прокуратура Чили получила доклад разведки о разжигании протестов из-за рубежа

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Национальное разведывательное агентство (НРА) Чили передало прокуратуре доклад об иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами, которые начались в стране в середине октября. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Генеральный прокурор Хорхе Аббот получил сегодня из рук директора НРА Густаво Хордана доклад с грифом "секретно" в соответствии с Законом о разведке 19.974", - говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре отметили, что "даже если доклад содержит доказательства", ведомство не может использовать "его в действующем или будущем расследовании" из-за грифа секретности.

Ранее в радиоэфире президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что страна могла подвергнуться "вмешательству из-за границы", но не назвал конкретные страны. После этого правительство заявило, что подготовленный разведкой доклад о протестах будет передан прокуратуре.

В конце октября Госдепартамент выступил с утверждением, что Соединенные Штаты видят признаки того, что в общественную дискуссию в Чили вмешиваются "российские интернет-тролли", которые стремятся помешать конструктивному диалогу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ноябре заявила, что чилийская сторона не предъявляла России претензий по поводу якобы имевшего место вмешательства во внутренние дела страны.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Погибли более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.