США израсходуют $7 млрд на обслуживание истребителей F-22 до 2032 года

ТАСС, 21 декабря. Вооруженные силы (ВС) США потратят $7 млрд на техническое обслуживание многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства обороны США.

"Компании Lockheed Martin выдан контракт стоимостью $7 млрд на продление технического обслуживания истребителей F-22 Военно-воздушных сил. Работы в рамках соглашения должны быть завершены к 31 декабря 2032 года. Обслуживание F-22 будет вестись на пяти авиабазах, где развернуты эти истребители, в частности Элмендорф-Ричардсон (штат Аляска), Неллис (штат Невада), Тиндалл (штат Флорида), Лэнгли-Юстис (штат Вирджиния) и Перл-Харбор - Хайкэм (штат Гавайи), а также шести других авиабазах", - проинформировали в пресс-службе.

В Минобороны также сообщили, что ВС США закупят 20 новых многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и 14 боевых кораблей в соответствии с оборонным бюджетом страны на 2020 финансовый год (начался 1 октября).

"Конгресс одобрил выделение $1,87 млрд на приобретение 20 новых истребителей F-35, $23,9 млрд - на закупку 14 боевых кораблей и $1,7 млрд - на модернизацию основных боевых танков (ОБТ) семейства M1 Abrams", - сообщили в Пентагоне.

Минобороны подчеркнуло, что на ускорение работ по созданию американской гиперзвуковой техники военного назначения в рамках Агентства по противоракетной обороне США выделено $230,9 млн. "[Еще] $108 млн выделено на датчик сопровождения гиперзвуковых и баллистических объектов", - отметили в Пентагоне.

Об истребителе F-22 Raptor

Многоцелевой истребитель F-22 Raptor является первым истребителем пятого поколения, поступившим на вооружение ВВС США. По данным справочника World Air Forces 2020, на вооружении ВВС состоит 177 машин данного типа. По некоторым оценкам, F-22 является самым дорогим в обслуживании истребителем в мире.