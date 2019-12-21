Вето в Совбезе ООН. Почему страны не смогли договориться о гуманитарной помощи Сирии

В 2014 году в разгар войны в Сирии Совет Безопасности принял резолюцию 2165 о трансграничной гуманитарной помощи сирийцам. Это означает, что ООН получила право доставлять помощь через четыре пункта на границе с Иорданией, Ираком и Турцией без согласования с сирийским правительством.

Такое решение стало беспрецедентным в истории дипломатии, ведь механизм поставки товаров в какую-либо страну без ведома ее правительства противоречит нормам гуманитарного права, нарушает Женевские конвенции. Но в то время у Совбеза были весомые причины - многие районы страны попросту не контролировались сирийской армией и правительством, иначе передать помощь было невозможно.

Прошло пять лет, ситуация "на земле" в Сирии изменилась. Россия предложила внести изменения и в резолюцию СБ, Запад отказался. Неделю члены Совбеза консультировались "за закрытыми дверями". В итоге в пятницу, 20 декабря, сразу два варианта резолюции по продлению помощи - западный и российский - оказались заблокированы.

Представители Великобритании, США, Германии и Бельгии утверждают, что из-за принципиальной позиции России пострадают простые сирийцы. Наступает зима, а люди могут остаться без товаров первой необходимости. Но если механизм помощи действительно так нужно было сохранить, почему нельзя было согласиться на российский вариант? Впрочем, это не единственный вопрос, который Совбез оставляет, завершив на такой минорной ноте свою работу в 2019 году.

Почему страны не смогли договориться?

Все дело в количестве погранпунктов. В резолюции прописано, что ооновские конвои могут идти через четыре КПП: один на границе с Иорданией, один на границе с Ираком и еще два на границе с Турцией. В этом году соавторы резолюции даже попытались добавить еще один пункт в Турции, однако быстро выяснилось, что он попадает в зону операции "Источник мира", таким образом как бы легитимизируя ее, так что этот вариант сразу был отброшен.

Россия, напротив, предложила убрать из резолюции два пункта за ненадобностью. Российские дипломаты, опираясь на данные самой ООН о доставках гуманитарной помощи, выяснили, что пропускной пункт на границе с Иорданией в реальности уже давно не используется. На сирийско-иранской границе с 2014 года появились подконтрольные Дамаску КПП, через которые помощь можно ввозить вполне официально. Кроме этого, Россия предложила продлить такой вариант резолюции на шесть месяцев вместо года. Это объясняется тем, что через полгода условия на сирийской границе вполне могут вновь измениться и тогда, возможно, механизм может стать и вовсе не нужен.

Однако эти аргументы показались оппонентам российского проекта резолюции неубедительными. Они пошли на уступки лишь в немногом - согласились сократить число КПП на один, убрав при этом почему-то иракский, а не иорданский пункт. Как заявляли европейцы, сохранение как минимум трех коридоров было для европейцев "красной линией". По какому принципу они хотят оставить именно сирийско-иорданский пункт, никто из авторов проекта так и не пояснил.

Что будет с гуманитарной помощью?

Несмотря на громкие заявления европейцев о том, что российские действия оставят простых сирийцев на произвол судьбы, это не совсем так.

Не только ООН доставляет гуманитарную помощь Сирии. В частности, сирийцам помогают многие европейские НКО. Им отсутствие резолюции ООН никак не помешает использовать два погранпункта на границе с Турцией, как и раньше. Кстати, примечательно, что от всего объема поставок, осуществляемых через эти пункты, на долю ООН приходится всего 5-7%.

Конечно, значительные ее объемы идут и от России. Так, Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за время работы в Сирии провел 2049 гуманитарных акций. Общий вес распределенного груза составил 3232 тонны.

Последовательно в координации с правительством Дамаска помощь сирийцам осуществляет Китай. Кстати, хотя многие упрекнули Китай в наложении вето "за компанию" с Россией, это не совсем так. Москва и Пекин, действительно, традиционно поддерживают друг друга в Совете Безопасности. Но Китай еще в 2014 году не поддерживал трансграничный механизм помощи, так как был против создания прецедента по поставкам товаров в обход законного правительства.

Остается ли шанс на компромисс?

Чаще всего вето - это конечная станция. Кстати, каждое такое решение принимается на самом высоком уровне. Ведь любому голосованию по резолюциям в СБ предшествуют длительные консультации. Страны обозначают свои "красные линии".

В данном случае российский предел был два КПП, западный - три. В такой ситуации кто-то из членов СБ должен сдвинуть позиции, и довольно предсказуемо, что это будет не страна с правом вето.

"Мы отказываемся вести переговоры под дулом пистолета", - заявила постпред Великобритании Карен Пирс. "Мы с самого начала переговоров говорили, ничего не утаивая, на какой компромисс мы можем пойти. Но они почему-то думали, что мы с ними играем в какую-то игру", - парировал ее российский коллега Василий Небензя.

И раз к моменту голосования позиции совместить не удалось, сложно представить, что это удастся сделать в будущем. Именно поэтому обычно вето - это конечная станция.

И все-таки после заседания США, Великобритания и представители "гуманитарной тройки" заявили, что продолжат усилия, чтобы механизм, действие которого истекает 10 января, был продлен. Лазейка для этого, кажется, остается только одна - обратиться к генсеку. Именно секретариату ООН теперь, возможно, придется поразмыслить, как подготовить проект резолюции так, чтобы никому из постоянных членов СБ не пришлось отступать от своей позиции.

Сразу после голосования Совбеза секретариат ООН выпустил заявление о том, что надеется, что механизм все-таки будет продлен. Возможно, это первый шаг к новым переговорам, с которых СБ ООН начнет 2020 год.

Мария Хренова