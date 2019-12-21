МИД ДНР: Киев не думает о последствиях заявлений о "принуждению к миру" в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Заявление заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о "принуждению к миру" республик Донбасса контингентом миротворцев в Донецкой народной республике (ДНР) расценивают как "призыв военного нападения на Донбасс силами западных стран". Об этом в субботу заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Если украинское руководство планирует не только заявлять в подобном агрессивном ключе о возможности военного вмешательства, но и попытаться осуществить его на практике - мы готовы на это ответить. Но в данном случае, предупреждаем - новые котлы, скорее всего, станут для Украины последними", - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

Глава МИД ДНР отметила, "если Киев хочет урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем, украинским властям необходимо четко выполнять свои обязательства по комплексу мер".

"Мы также советуем украинским властям не забывать, что выбор ими военного сценария повлечет полную ответственность Украины за срыв минских соглашений, со всеми вытекающими последствиями в виде санкций и других мер со стороны стран-гарантов и ООН", - подытожила Никонорова.

20 декабря заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что существуют альтернативы минскому мирному процессу по урегулированию конфликта в Донбассе, и они не исключают возможности силового решения в форме "операции по принуждению к миру".