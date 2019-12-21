СМИ: сирийские войска освободили три поселка на юго-востоке Идлиба

ТАСС, 21 декабря. Подразделения сирийской армии заняли в субботу населенные пункты Умм-Тина, Эль-Мудейраса и Бернан, расположенные на юго-востоке провинции Идлиб. Как сообщило агентство SANA, правительственные силы преследуют отступающие банды террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и ведут бои за поселки Катра, Бельсам и Самака.

В субботу войска прорвали оборонительные линии противника в районе Умм-Джаляль на пути к городу Маарет-Нааман - крупному форпосту вооруженных группировок. Передовые части сирийской армии находятся сейчас в 15 км от стратегического шоссе Дамаск - Алеппо.

По данным газеты Al Watan, целью наступательной операции является установление контроля над Маарет-Нааманом, а также расположенным к северу от него городом Саракиб, что позволит войскам выйти к шоссе Латакия - Алеппо.

Как отмечает газета, на стороне "Джебхат ан-Нусры" сражаются в этом районе протурецкие оппозиционные группировки из "Фронта национального освобождения" (ФНО).

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.