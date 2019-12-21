В Хорватии пройдут выборы президента страны

ЗАГРЕБ, 22 декабря. /ТАСС/. Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии. На пост главы государства претендуют 11 человек: действующий президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, певец и музыкант Мирослав Шкоро, независимые выдвиженцы Дарио Юричан, Далия Орешкович, Мислав Колакушич, Иван Пернар от одноименной партии, Катарина Пеович от политического объединения "Рабочий фронт", Неделько Бабич из Хорватской партии всех чаковцев, кайковцев и штоковцев, экономист Деян Ковач, кандидат от партии "Демократический союз национального обновления" Анто Джапич.

Основными фаворитами выборов, согласно последним опросам общественного мнения, являются Грабар-Китарович, Миланович и Шкоро. Лидерство в этой тройке сохраняет бывший премьер-министр Миланович. На данном этапе за него готовы проголосовать 24,3% избирателей.

Он выступает против расширения полномочий главы государства, не поддерживает введение в стране евро и в случае своего избрания намерен развивать партнерство со странами Западной Европы и США. Кроме того, среди пунктов его программы числятся борьба с коррупцией, доступное, но платное здравоохранение.

Его ближайшая соперница по предвыборной гонке Грабар-Китарович уступает лишь 0,1 процентного пункта. Ее поддерживает правящая правоцентристская партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича. Программа Грабар-Китарович предусматривает расширение экономических и социальных прав работающих супругов с детьми (дополнительный отпуск, гибкий график работы), меры по борьбе с безработицей, а также достижение гендерного равенства. Кроме того, Грабар-Китарович обещает провести реформу государственного управления путем введения модели измерения эффективности как руководителей, так и рядовых сотрудников, разработать программы для предотвращения всех видов насилия и для защиты уязвимых групп общества. Она считает необходимым увеличить оборонный бюджет, в 2018 году составлявший около 1,5% ВВП, и модернизировать армию, расширить полномочия президента, в том числе за счет определенной роли в назначении судей Конституционного суда. В приоритете также укрепление позиций Хорватии в отношениях с ЕС, НАТО и США, в Юго-Восточной Европе и на Балканах, развитие диалога с Россией, Китаем и Индией.

На третьем месте, согласно соцопросам, идет Шкоро, выступающий как независимый кандидат. Поддержку популярному в Хорватии певцу и музыканту оказывают члены правого крыла ХДС. К настоящему моменту Шкоро может рассчитывать на 18% голосов граждан. Своими задачами в случае избрания он называет увеличение военного бюджета и ускорение модернизации армии, расширение полномочий президента (в части созывов референдумов и заседаний правительства, выдвижения кандидатов в судьи Конституционного суда). При этом Шкоро обещает способствовать установлению более тесных связей между Хорватией и диаспорой за рубежом.

Данные избиркома

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают около 3,8 млн граждан, из которых почти 177 тыс. проживают за рубежом.

Президент страны избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет с правом переизбрания на один срок. Кандидатом может стать любой гражданин страны старше 18 лет. Он может баллотироваться от партии, политического объединения, группы избирателей или быть независимым кандидатом. Для участия в выборах претенденту необходимо собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей.

Если ни один из кандидатов не получает в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней проводится второй тур, в котором участвуют два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.

Предвыборная кампания в Хорватии стартовала 5 декабря и продолжалась 16 дней. По информации ГИК, серьезных нарушений не зафиксировано.