ВМС ливийской армии задержали в территориальных водах страны судно с турецким экипажем

КАИР, 22 декабря. /ТАСС/. Военно-морские силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара задержали в территориальных водах страны судно с турецким экипажем. Об этом сообщил в субботу вечером новостной портал Afrigatenews.

По его данным, шедший под флагом Гренады сухогруз был перехвачен патрульными катерами в районе города Дерна. Вслед за этим его вместе с экипажем отконвоировали в портовый город Рас-эль-Хиляль (около 150 км северо-восточнее Бенгази) для досмотра находящегося в трюмах груза. Как указали в командовании ЛНА, в отношении задержанных и их корабля "применяются международно признанные в таких случаях процедуры".

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство нацсогласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар еще 4 апреля отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи, а 12 декабря объявил о том, что его силы приступают к "решающей битве" в столице.

Лояльные ПНС вооруженные группировки были приведены в состояние повышенной готовности. На защиту главного города страны столичное правительство мобилизовало формирования из других подконтрольных ему регионов, объявив на этой неделе об окончательном утверждении подписанного 27 ноября с Турцией меморандума о сотрудничестве в военной сфере, что позволяет ему запрашивать у Анкары технику, оборудование и вооружения для использования в наземных, морских и воздушных операциях.

Ранее официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари предупреждал, что ВМС Хафтара будут топить все турецкие корабли, нарушившие морскую границу страны.