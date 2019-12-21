Власти Франции продолжат работу над пенсионной реформой, несмотря на праздники

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Французское правительство продолжит работать над улучшением проекта пенсионной реформы в период предстоящих праздников. Об этом сообщил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся с визитом в Кот-д'Ивуаре.

"Правительство, как это уже сказал премьер-министр Эдуар Филипп, находится в полном распоряжении каждого. На период праздников у правительства не будет передышки, учитывая взятые нами обязательства и важность сложившейся ситуации", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой. "Я скажу [во время своего обращения] всем нашим жителям, насколько мы, мое правительство и лично я, находимся на их стороне, пытаясь улучшить ситуацию вместе с государственными предприятиями, которые уже пострадали от многодневных забастовок, с тем, чтобы ответить на их беспокойство", - подчеркнул французский лидер.

При этом он отметил, что "забастовочное движение законно, оно защищено конституционно". "Но я считаю, что в жизни нации бывают времена, когда нужно уметь пойти на перемирие для того, чтобы чтить семейную жизнь", - сказал Макрон. "В этой связи я призываю каждого взять на себя обязательства", - заявил он, добавив, что такая пауза "не означала бы одобрение реформы или отказ от нее". "Я хочу, чтобы победил коллективный разум", - сказал французский лидер.

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря. В манифестациях приминают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы. Среди главных причин для недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст получения выплат в полном размере (сейчас при должной выслуге лет он составляет 62 года). Представители профсоюзов заявили, что объявленные меры не отвечают их требованиям, и пообещали продолжить забастовку, несмотря на предстоящие Рождество и Новый год.