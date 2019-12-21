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Политический кризис в Боливии

Моралес созвал встречу партии для обсуждения выбора кандидата в президенты Боливии

Встреча состоится 29 декабря

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 декабря. /ТАСС/. Партия "Движение к социализму" проведет 29 декабря в Буэнос-Айресе встречу для обсуждения процесса выбора нового кандидата в президенты Боливии. Об этом сообщил в субботу в Twitter экс-глава государства Эво Моралес, получивший убежище в Аргентине.

"Мы созываем лидеров "Движения к социализму" из девяти департаментов страны на встречу 29 декабря в Буэнос-Айресе для обсуждения и организации съезда, на котором мы выберем кандидатов для следующих выборов", - написал Моралес, который был назначен руководителем штаба кандидата от политической силы на предстоящих выборах главы государства.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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