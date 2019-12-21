Лидер КНДР провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи

ПХЕНЬЯН, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР проинформировал участников заседания "о сложившейся сложной внутренней и внешней политической ситуации". По информации ЦТАК, Центральный военный комитет ТПК "обсудил и принял решения о важных организационно-политических и военных мерах" по укреплению вооруженных сил КНДР.