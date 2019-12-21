{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лидер КНДР провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи

Ким Чен Ын проинформировал участников заседания "о сложившейся сложной внутренней и внешней политической ситуации"

ПХЕНЬЯН, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР проинформировал участников заседания "о сложившейся сложной внутренней и внешней политической ситуации". По информации ЦТАК, Центральный военный комитет ТПК "обсудил и принял решения о важных организационно-политических и военных мерах" по укреплению вооруженных сил КНДР.

Теги
КНДРКим Чен Ын
Реклама на ТАСС
Макрон заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции
Французский лидер, находящийся с визитом в Кот-д'Ивуаре, призвал "открыть новую страницу общей истории"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС