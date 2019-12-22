Трамп начал рассматривать вопрос о приостановке военной помощи Киеву 19 июня

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп еще 19 июня запросил Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома рассмотреть вопрос о предоставлении военной помощи Украине. Документы о служебной переписке между представителем АБУ и Пентагоном опубликовал в субботу базирующийся в американской столице Центр за честность в публичной политике (Center for Public Integrity). НПО затребовала материалы через суд, подав иск на основании закона о свободе информации (FOIA).

"Президент запросил [данные] по поводу выделения средств. Мне было поручено связаться с [соответствующими] лицами для получения большей информации", - говорится в электронном письме сотрудника АБУ Майкла Даффи в адрес военного ведомства. Как отмечается, Трамп отдал подобное распоряжение после прочтения статьи в газете Washington Examiner о содействии Киеву.

25 июля, практически сразу после телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, Даффи пишет в Пентагон: "В соответствии с указаниями, которые я получил и в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая военное содействие, пожалуйста, придержите [выполнение] любых дополнительных обязательств Пентагона по данным средствам... ". При этом сотрудник просил сохранить конфиденциальность информации, учитывая "деликатный характер запроса".

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с Зеленским. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.