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Явка на выборах в парламент Узбекистана превысила необходимый порог

Она составила более 33%

ТАШКЕНТ, 22 декабря. /ТАСС/. Явка избирателей на проходящих в воскресенье выборах в нижнюю палату парламента Узбекистана превысила 33%, необходимых для признания голосования состоявшимся. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель секретариата ЦИК Худоер Маматов.

"В соответствии со статьей 90 избирательного кодекса Узбекистана в связи с тем, что к 13:00 по местному времени (11:00 мск) проголосовало 7,9 млн человек или 42,4% от общего числа избирателей, выборы в Законодательную палату Олий мажлиса [нижнюю палату парламента] объявляются состоявшимися", - сказал он.

Выборы проходят по мажоритарной системе. Гражданам страны предстоит выбрать 150 депутатов нижней палаты из 744 кандидатов. Каждая из пяти зарегистрированных в Узбекистане партий выдвинула по одному кандидату в каждом избирательном округе, однако шестеро сняли свои кандидатуры. Для голосования образованы 10 тыс. 260 избирательных участков, из них 55 расположены за рубежом, в том числе восемь - в России. Волеизъявление будет признано состоявшимся, если в нем примут участие не менее 33% от 20,5 млн человек, внесенных в списки избирателей.

Для победы кандидатам в депутаты необходимо набрать более 50% голосов в своем округе. В нынешних парламентских выборах участвуют Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

В новость были внесены изменения (11:28 мск) - добавлены подробности.

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