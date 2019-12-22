Глава МИД Ирана провел встречу с новым послом в России перед его отправкой в Москву

ТЕГЕРАН, 22 декабря. /ТАСС/. Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф провел в воскресенье встречу с новым послом Ирана в РФ Касемом Джалали. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

"Перед отъездом к месту своей миссии в качестве посла в России Джалали провел сегодня встречу с Зарифом, в ходе которой он обменялся мнениями по разным аспектам отношений с РФ и своей командировки в Москву", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "Зариф указал на давние и дружественные отношения двух стран и отметил необходимость дальнейшего развития и углубления сотрудничества [Ирана с Россией]".

Назначение Джалали связано с истечением полномочий прежнего посла Ирана в России Мехди Санаи, который занимал эту должность с 2013 года. До ноября 2019 года политик был депутатом Меджлиса (парламента) страны.