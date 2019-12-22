СМИ: четыре иракских полицейских убиты при нападении боевиков ИГ близ Байджи

ТАСС, 22 декабря. Четыре полицейских были убиты при нападении группы боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на пост сил безопасности близ иракского города Байджи, расположенного в провинции Салах-эд-Дин. Об этом в воскресенье сообщил иракский телеканал Rudaw, приводя выдержки из заявления Управления информации сил безопасности страны.

Как указывается в заявлении, группа экстремистов "атаковала контрольно-пропускной пункт, на котором находились бойцы подразделения по охране нефтяных объектов в районе Байджи". В ходе завязавшейся перестрелки был уничтожен боевик, опоясанный взрывчаткой.

В настоящее время силы безопасности прочесывают район, где радикалы атаковали полицейский КПП. Во время операции по преследованию экстремистов на заложенной мине подорвался офицер иракской полиции. Он доставлен в госпиталь.

Экстремисты из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьер-министра Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.