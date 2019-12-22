{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: четыре иракских полицейских убиты при нападении боевиков ИГ близ Байджи

Группа экстремистов атаковала полицейский КПП

ТАСС, 22 декабря. Четыре полицейских были убиты при нападении группы боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на пост сил безопасности близ иракского города Байджи, расположенного в провинции Салах-эд-Дин. Об этом в воскресенье сообщил иракский телеканал Rudaw, приводя выдержки из заявления Управления информации сил безопасности страны.

Как указывается в заявлении, группа экстремистов "атаковала контрольно-пропускной пункт, на котором находились бойцы подразделения по охране нефтяных объектов в районе Байджи". В ходе завязавшейся перестрелки был уничтожен боевик, опоясанный взрывчаткой.

В настоящее время силы безопасности прочесывают район, где радикалы атаковали полицейский КПП. Во время операции по преследованию экстремистов на заложенной мине подорвался офицер иракской полиции. Он доставлен в госпиталь.

Экстремисты из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьер-министра Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Теги
Ирак
Реклама на ТАСС
В Анкаре заявили, что санкции США не смогут повлиять на Турцию и проводимую ею политику
Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп отметил, что США вводят санкции против стран, с которыми "испытывают трудности и не могут наладить желаемые отношения"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС