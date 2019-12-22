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Кризис в Сирии

СМИ: лидер радикальной группировки уничтожен в Идлибе

Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором в то время находился экстремист

ТАСС, 22 декабря. Лидер одной из террористических группировок, действующих на территории Сирии, уничтожен в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) международной коалиции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia.

По имеющейся информации, главарь экстремистской организации "Хурас ад-Дин" ("Стражи религии") был ликвидирован во время атаки БПЛА в провинции Идлиб, расположенной на севере страны. Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором в то время находился террорист. Подробности этой операции не приводятся.

Официальных комментариев командования международной коалиции по данному поводу не имеется.

Теги
СирияКризис в Сирии
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