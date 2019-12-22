Глава временного кабинета Ливии призвал отказаться от признания правительства Сараджа

ТАСС, 22 декабря. Глава временного кабинета министров Ливии Абдалла Абдуррахман ат-Тани призвал мировое сообщество отказаться от решения о признании законным ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, штаб-квартира которого находится в Триполи. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia.

Ат-Тани высказал свою точку зрения после проведенных переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, который находится с официальным визитом в ливийском городе Бенгази, расположенном на востоке страны. "Необходимо обратиться к международному сообществу с тем, чтобы оно отозвало свое прежнее решение о признании ПНС в Триполи", - указал глава временного кабмина Ливии.

Как считает ат-Тани, соглашение о сотрудничестве, подписанное между Турцией и ПНС во главе с Сараджем, "является документом о продаже Ливии". По мнению главы временного кабинета, "договоренности между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и Сараждем нацелены на поддержку незаконных экстремистских группировок, действующих на ливийской территории".

Со своей стороны глава МИД Греции подтвердил позицию своей страны, которая считает, что соглашение между Турцией и ПНС "представляет угрозу для безопасности Ливии и всего региона". Дендиас также указал, что, по его убеждению, глава ПНС Сарадж "не имел никаких прав подписывать подобные международные акты".

28 ноября в Стамбуле было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии, которое предусматривает обучение, подготовку, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам, вызвавший резкую реакцию Афин, которые после этого объявили посла Ливии в Греции персоной нон грата. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон (ИЭЗ) Турции и Ливии, отнимает часть шельфа и ИЭЗ у тех греческих островов, которые расположены между Турцией и Ливией.