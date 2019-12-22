Митинг с требованием пропорциональных выборов прошел в Батуми

ТБИЛИСИ, 22 декабря. /ТАСС/. Несколько сотен жителей курортного города Батуми (Аджарская АР), а также представители оппозиционных партий вышли в воскресенье на улицы с требованием проведения в стране предстоящих в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе. Об этом сообщила грузинская телекомпания Imedi.

"Наши требования остаются неизменными - вернуть людям украденные выборы. Пусть они (власти - прим. ТАСС) выполнят то, что обещали - население Грузии само должно избрать свое же будущее правительство", - сказал член оппозиционной партии "Единое национальное движение", ранее известный телеведущий Заал Удумашвили в интервью Imedi.

Митингующие стали собираться в разных точках города к 14:00 по местному времени (13:00 мск), а затем устроили шествие к площади Роз, где состоялся митинг продолжительностью более часа. Представители оппозиции пообещали, что после Нового года демонстрации станут более масштабными и интенсивными. Митинг прошел без эксцессов.

Батуми - второй в Грузии город, помимо Тбилиси, где с начала декабря прошел митинг с требованием проведения выборов по пропорциональной системе. Впервые такая акция состоялась во втором по величине городе республики Кутаиси (край Имерети) 6 декабря.

Митинги в Грузии проводятся с 14 ноября. В тот день законодательный орган не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Оппозиция во всем винит председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили, анонсировавшего переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года.

За время протестов митингующие два раза блокировали здание парламента в Тбилиси. Оба раза полиции удалось их разогнать с применением водометов. Активисты заявляют, что не прекратят демонстрации, пока не добьются проведения в стране внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.