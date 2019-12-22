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В Иран прибыли три новых самолета Airbus

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что "в скором времени" они войдут в иранский воздушный парк

ТЕГЕРАН, 22 декабря. /ТАСС/. Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил о том, что в страну прибыли три приобретенных ранее самолета Airbus. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба правительства страны.

"Министр дорог и городского развития заявил о прибытия в Иран трех новых самолетов Airbus, из числа приобретенных ранее", - говорится в сообщении. По информации Эслами, "в скором времени три этих самолета войдут в иранский воздушный парк".

Договоренность о закупке 200 самолетов была заключена между Ираном и компанией Airbus в скором времени после заключения ядерной сделки в 2015 году. Однако после одностороннего выхода США из соглашения и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана выполнение этого контракта оказалось под вопросом.

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Иран
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