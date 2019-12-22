Эрдоган заявил, что турецкая делегация отправится 23 декабря в РФ для обсуждения Сирии

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Турецкая делегация отправится 23 декабря в Россию для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье во время выступления в Стамбуле, трансляцию которого вел телеканал NTV.

"Турция прилагает всевозможные усилия, чтобы положить конец атакам на Идлиб. Завтра мы посылаем в Москву делегацию для обсуждения ситуации [в этом регионе]. По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги нам следует сделать", - сказал турецкий лидер.

18 декабря Эрдоган говорил, что делегация, в состав которой войдут "заместитель министра иностранных дел, заместитель министра национальной обороны, а также представители разведки и нацбезопасности" отправится в российскую столицу для обсуждения ситуации в Сирии и Ливии.

В субботу телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные наблюдателей ООН сообщил, что за 24 часа после увеличения числа атак в провинции Идлиб регион покинули не менее 18 тыс. человек. По данным телеканала, мирные жители этой сирийской провинции в пятницу направились в сторону турецкой границы.