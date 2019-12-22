На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

ЗАГРЕБ, 22 декабря. /ТАСС/. Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович лидирует по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

По предварительным данным, на основании информации, поступившей с 30% избирательных участков, Миланович набирает 32,02% голосов избирателей. За ним с результатом 27,99% голосов следует действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович. Третье место занимает певец и музыкант Мирослав Шкоро, за него проголосовали 21,78% избирателей.

Если ни один из кандидатов не получит в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней состоится второй тур, в котором будут участвовать два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре. Второй тур в случае необходимости пройдет 5 января 2020 года.