Лидер Европейской народной партии обвинил Макрона в подрыве европейской демократии

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер подверг резкой критике действия президента Франции Эмманюэля Макрона во время выборов в Европарламент, когда последний отказался поддержать его кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии (ЕК).

"Перед выборами он [Макрон] сказал, что нам нужны лучшие кадры, которые можно себе представить, но не парламентарий без опыта работы в правительстве. Я считаю, что это довольно самонадеянно", - отметил Вебер. "Не французский президент решает, кого принимать в расчет при занятии поста, а только избиратель", - подчеркнул он.

"Это была атака на демократическую Европу. Макрон образовал в Европейском совете связку с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, вместе они нанесли серьезный вред европейской демократии", - считает Вебер.

В то же время лидер ЕНП высказался в защиту нового председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Вебер указал на то, что она была лояльна по отношению к нему время предвыборной гонки. "Она не виновата в развитии событий. Макрон предложил ее, и она была принята в качестве компромиссного кандидата", - напомнил Вебер.

23-26 мая состоялись выборы в Европарламент (ЕП), по итогам которых главные партии выдвинули кандидатуры на пост главы ЕК. Главным претендентом на этот пост являлся Вебер от Европейской народной партии, которая имеет крупнейшую фракцию в ЕП. Однако ряд лидеров ЕС во главе с Макроном выступили против этого, хотя нынешняя система "главного кандидата" (Spitzenkandidat) подразумевает назначение на эту должность лидера большинства в ЕП.