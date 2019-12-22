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В Азербайджане пройдут муниципальные выборы

Голосование пройдет в 5049 избирательных участках

БАКУ, 23 декабря. /ТАСС/. Выборы в местные органы самоуправления - муниципалитеты - пройдут в понедельник в Азербайджане. Борьбу за 15 156 мест в 1 606 муниципальных органах ведут около 41,5 тыс. кандидатов, в том числе выдвинутых 13 политическими партиями, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

По данным ЦИК, голосование начнется в 08:00 по местному времени (07:00 мск) и продлится до 19:00 (18:00 мск). Оно пройдет в 5049 избирательных участках по 118 из 125 округов, созданных на территории страны. В списки избирателей включены более 4,972 млн граждан республики, обладающих правом голоса.

Ожидается, что предварительные данные о ходе голосования и явке избирателей будут объявляться пять раз в течение дня.

Нижний порог явки отсутствует

По закону нижний порог явки на муниципальных выборах не предусмотрен, они будут признаны состоявшимися при любой явке. При этом активность избирателей на выборах в местные органы управления в республике традиционно бывает более низкой, чем на президентских и парламентских. К примеру, на предыдущих выборах 23 декабря 2014 года явка составила чуть более 38%.

Победившими будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Протоколы о результатах голосования начнут поступать в окружные избирательные комиссии сразу после окончания подсчета голосов на участках. Ожидается, что ЦИК объявит предварительные итоги выборов не позднее 29 декабря, а окончательные - до 17 января 2020 года.

Для обеспечения прозрачности в 1 тыс. избирательных участков установлены веб-камеры, что позволит наблюдать за процессом голосования и подсчета голосов в интернете в режиме реального времени. "Ход выборов будут отслеживать более 52 тыс. местных и 17 международных наблюдателей", - сообщил председатель ЦИК. По его словам, международные наблюдатели представляют в основном избирательные органы стран ближнего зарубежья.

Избирательные участки готовы

На пресс-конференции накануне дня голосования Панахов заявил, что "избирательные участки по всей стране приведены в состояние полной готовности к голосованию". Он также отметил, что никаких официальных жалоб, связанных с организацией избирательного процесса на муниципальных выборах, в Центризбирком до сих пор не поступало.

В связи с выборами силы правопорядка с воскресенья переведены на усиленный режим работы. В то же время, согласно местному законодательству, полицейским запрещено находиться на территории избирательных участков и вмешиваться в ход голосования.

День выборов правительство Азербайджана объявило выходным.

Система местного самоуправления в Азербайджане была создана в 1999 году. Тогда же состоялись и первые муниципальные выборы, которые проводятся раз в пять лет.

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