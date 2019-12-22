СМИ: сирийские ПВО отразили атаку беспилотников на военный аэродром в Хаме

ТАСС, 23 декабря. Средства ПВО Вооруженных сил Сирии открыли огонь по беспилотным летательным аппаратам, атаковавшим военный аэродром в окрестностях города Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA.

"Сирийские ПВО отразили нападение беспилотников террористических группировок на подлете к авиабазе", - передало агентство.

Информация о сбитом беспилотнике поступила также в воскресенье вечером из города Джебла в окрестностях портового города Латакия.

Ранее SANA сообщила о том, что один из беспилотников, оснащенный ракетами, был сбит в небе над фермами Эль-Хамра в местности Телль-Дерра к западу от сирийского города Сальмия.