Власти Венесуэлы заявили о причастности Бразилии и Колумбии к атаке на воинскую часть

КАРАКАС, 23 декабря. /ТАСС/. Представители венесуэльской оппозиции, которые напали на воинскую часть на юге Боливарианской Республики, действовали с подачи властей Колумбии и Бразилии. Об этом в воскресенье сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Эти преступники [атаковавшие воинскую часть] были обучены в известных военизированных лагерях на территории Колумбии и получили поддержку от администрации [президента Бразилии] Жаира Болсонаро", - написал Родригес в своем Twitter.

Министр добавил, что представители правоохранительных органов "поймали шестерых преступников". "Отмечаем эффективные действия наших славных национальных ВС и наших органов безопасности, которые предотвратили все преступные действия правых фашистов, которые безуспешно пытаются омрачить счастливое Рождество", - подчеркнул Родригес.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил в своем Twitter об атаке утром в воскресенье представителей оппозиции на воинскую часть на юге страны. По его словам, преступники пытались похитить оружие, однако были задержаны. При нападении погиб один военнослужащий.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Боливарианской Республики Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.